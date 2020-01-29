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Город (Москва и область)     29.01.2020 09:45

Москвичи выберут форматы уличных тренировок

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Теги:  Активный гражданин  спорт  физкультура  опрос 

29 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, на котором москвичи смогут выбрать форм уличных тренировок, которыми они бы хотели заниматься под руководством инструкторов.

В ходе голосования горожанам предстоит ответить на два вопроса. Первый вопрос - чем они бы хотели заниматься летом: фитнес-зарядками (которые не требуют специальных тренажеров и предварительной подготовки) или воркаутом (упражнения с использованием специального оборудования), во втором вопросе нужно указать в каком округе проживают участники опроса.

Летом площадки для занятий на открытом воздухе появятся во всех городских округах.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  спорт  физкультура  опрос 

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