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Город (Москва и область)     21.07.2020 15:36

Москвичи выберут лучшие парки города

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Теги:  парки  Активный гражданин  голосование 

21 июля. Mossovetinfo.ru –В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору лучших московских парков.

Голосование будет проходить в два этапа. На первом этапе участники голосования выберут лучше городские парки в категориях «Самый живописный парк», «Лучший парк для спокойного отдыха» и «Любимый парк для отдыха с детьми». Затем, в каждой из категорий будет проведено отдельное голосование для определения победителя.

Всего в Москве насчитывается 53 парка, которые подведомственны Департаменту культуры столицы. С 2011 года городские парки благоустраиваются, кроме того, создаются новые парки и зеленые зоны. В благоустроенных парках появляются велодорожки, детские и спортивные площадки, места для отдыха, парки оборудуют бесплатным Wi-Fi.


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Карта места

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Теги: 
парки  Активный гражданин  голосование 

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