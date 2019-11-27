27 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали лучший книжный магазин города.



Голосование по выбору лучшего книжного магазина города проводится с 2016 года. В этом году в нем приняли участие 188 381 человек.



В результате второй год подряд лучшим книжным магазином была признана сеть магазинов «Читай-город». Второе место занял торговый дом «Библио-глобус», на третьем месте «Московский дом книги» на Новом Арбате.



Также в голосовании упоминались Торговый дом книги «Москва», Дом книги «Молодая гвардия», сеть магазинов «Республика», Дом книги «Медведково», «Лабиринт», «Фаланстер».