28 декабря. Mossovetinfo.ru – Москвичи через портал «Активный гражданин» выбрали название для Третьего пересадочного контура метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Самый популярный вариант - «Большая кольцевая линия»... Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так», - написал Собянин.
Первый участок Большой кольцевой линии откроется в начале 2018 года. Он протянется от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». Первый отрезок ТПК протянется на 10,5 километра. На нем будет пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
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