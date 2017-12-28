28 декабря. Mossovetinfo.ru – Москвичи через портал «Активный гражданин» выбрали название для Третьего пересадочного контура метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Самый популярный вариант - «Большая кольцевая линия»... Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так», - написал Собянин.



Первый участок Большой кольцевой линии откроется в начале 2018 года. Он протянется от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». Первый отрезок ТПК протянется на 10,5 километра. На нем будет пять станций — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».