23 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали оформление нового тематического поезда метро, посвященного предпринимательству, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.



В голосовании приняли участие более 255 тысяч человек. В оформлении нового поезда будут использованы пошаговая инструкция для желающих открыть свое дело, информация о мерках поддержки предпринимателей в Москве, а также о ключевых проектах в сфере поддержки предпринимательства в столице.



Новый тематический поезд «Московский предприниматель» начнет курсировать в московском метро до конца осени. Помимо информации о поддержки предпринимательства, пассажиры поезда смогут узнать об истории столичного предпринимательства и лидерах в этой области.