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Город (Москва и область)     23.10.2019 12:49

Москвичи выбрали оформление нового тематического поезда метро

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Теги:  метро  тематический поезд  предпринимательство  Активный гражданин  голосование 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали оформление нового тематического поезда метро, посвященного предпринимательству, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В голосовании приняли участие более 255 тысяч человек. В оформлении нового поезда будут использованы пошаговая инструкция для желающих открыть свое дело, информация о мерках поддержки предпринимателей в Москве, а также о ключевых проектах в сфере поддержки предпринимательства в столице.

Новый тематический поезд «Московский предприниматель» начнет курсировать в московском метро до конца осени. Помимо информации о поддержки предпринимательства, пассажиры поезда смогут узнать об истории столичного предпринимательства и лидерах в этой области.


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Карта места

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Теги: 
метро  тематический поезд  предпринимательство  Активный гражданин  голосование 

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