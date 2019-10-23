23 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали оформление нового тематического поезда метро, посвященного предпринимательству, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В голосовании приняли участие более 255 тысяч человек. В оформлении нового поезда будут использованы пошаговая инструкция для желающих открыть свое дело, информация о мерках поддержки предпринимателей в Москве, а также о ключевых проектах в сфере поддержки предпринимательства в столице.
Новый тематический поезд «Московский предприниматель» начнет курсировать в московском метро до конца осени. Помимо информации о поддержки предпринимательства, пассажиры поезда смогут узнать об истории столичного предпринимательства и лидерах в этой области.
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