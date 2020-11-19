19 ноября. Mossovetinfo.ru – Московские улицы начали украшать к Новому году, сообщает РИА Новости.



На ряде улиц уже появились новогодние украшения, на других улицах еще идет процесс монтажа. Улицы украшают гирляндами и декоративными конструкциями



Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что для украшения города к Новому году будут использоваться те же украшения и конструкции, что и в прошлом году, новые закупаться не будут.