24 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса власти Москвы приняли решение отказаться от украшения города к 1 мая, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Отменена трансляция поздравительных видеороликов на медиафасадах и цифровых билбордах, а также перевод архитектурно-художественной подсветки в праздничный режим.



Ранее президент России Владимир Путин принял решение отложить из-за коронавируса праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.



На 24 апреля в Москве зафиксировано 36 867 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2735 человек, скончались – 325.