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Город (Москва и область)     13.09.2019 11:59

Москву номинировали на туристическую премию World Travel Awards

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Теги:  премии  туризм 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва стала номинантом международной туристической премии World Travel Awards, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Премия World Travel Awards является одной из самых престижных премий в области туризма, ее называют «туристическим Оскаром».

Москва выдвинута сразу в трех номинациях: «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма» и «Лучшее туристическое направление. Город.»

Москвичи могут проголосовать за свой город, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте премии. Результаты голосования будут объявлены 28 ноября в оманском городе Маскат.


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Теги: 
премии  туризм 

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