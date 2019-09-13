13 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва стала номинантом международной туристической премии World Travel Awards, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Премия World Travel Awards является одной из самых престижных премий в области туризма, ее называют «туристическим Оскаром».



Москва выдвинута сразу в трех номинациях: «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма» и «Лучшее туристическое направление. Город.»



Москвичи могут проголосовать за свой город, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте премии. Результаты голосования будут объявлены 28 ноября в оманском городе Маскат.