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Город (Москва и область)     29.09.2018 16:17

Москву включили в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками

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Теги:  ярмарки  Путешествие в Рождество  Новый год  рождество 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Рейтинг составило британское издание The Telegraph.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter, авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины.

В последние годы в Москве в декабре и январе проходит фестиваль «Путешествие в рождество».


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Карта места

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Теги: 
ярмарки  Путешествие в Рождество  Новый год  рождество 

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