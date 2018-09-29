29 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Рейтинг составило британское издание The Telegraph.



Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter, авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, сходить на ярмарки, попробовать традиционные напитки и блины.



В последние годы в Москве в декабре и январе проходит фестиваль «Путешествие в рождество».