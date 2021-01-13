13 января. Mossovetinfo.ru – Мособлгаз с 18 января запустит новый сервис для информирования жителей Подмосковья о статусе выполнения заявок.



Граждане, обратившиеся с аварийной заявкой по телефонам «112» и «04» смогут получать информацию о статусе выполнения заявки через смс.



Сообщается, что заявителям будет приходить смс с сообщением о регистрации заявки, или о том, что аварийная бригада прибыла на место происшествия.



В дальнейшем сервис планируется развивать в соответствии с пожеланиями клиентов.