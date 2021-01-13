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Город (Москва и область)     13.01.2021 17:06

Мособлгаз будет информировать жителей Подмосковья о выполнении заявок через смс

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Теги:  соблгаз  сервисы  смс 

13 января. Mossovetinfo.ru – Мособлгаз с 18 января запустит новый сервис для информирования жителей Подмосковья о статусе выполнения заявок.

Граждане, обратившиеся с аварийной заявкой по телефонам «112» и «04» смогут получать информацию о статусе выполнения заявки через смс.

Сообщается, что заявителям будет приходить смс с сообщением о регистрации заявки, или о том, что аварийная бригада прибыла на место происшествия.

В дальнейшем сервис планируется развивать в соответствии с пожеланиями клиентов.


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Теги: 
соблгаз  сервисы  смс 

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