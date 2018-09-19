19 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2019 году на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ начнут строить мост через старое русло Москвы-реки, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Кроме того, в 2019 году начнется строительство западного выхода сто станции МЦК «ЗИЛ», а также реконструкция дорог и строительство моста протяженностью 680 метров через затон Новинки.



Также в 2019 году планируется благоустроить более 30 гектар территории промзоны. Планируется провести озеленение набережных в районе промзоны, обустроить пешеходные зоны, велодорожки, спортивные и детские площадки.