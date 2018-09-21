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Город (Москва и область)     21.09.2018 09:37

Мостовую башню постройки XVII века отреставрируют в Москве

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Теги:  объекты культурного наследия  реставрация 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве отреставрируют Мостовую башню на Измайловском острове, сообщает портал mos.ru.

Мостовая башня была построена 1671–1679 годах и являлась частью царской усадьбы, являвшейся родовой вотчиной семьи Романовых. Через Мостовую башню въезжали в усадьбу со стороны Владимирской дороги (нынешнее Шоссе Энтузиастов) по арочному мосту, который со временем обветшал и был разобран. Трехъярусная кирпичная башня является объектом культурного наследия федерального значения.

В рамках реставрационных работ будет укреплен фундамент здания, восстановят кирпичную кладку на фасадах, на втором и третьем ярусе башни приведут в порядок цветные изразцы, украшающие парапеты. На гульбище (открытой галерее) второго яруса демонтируют покрытие из бетонной плитки и восстановят покрытие из песчаника в виде плоских дощечек. Также будут восстановлены по историческим образцам деревянные окна, двери и проездные ворота. Будет отреставрирована медная кровля здания, а шпиль башни вновь украсит двуглавый орел, снятый в советское время.


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Теги: 
объекты культурного наследия  реставрация 

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