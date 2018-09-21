21 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве отреставрируют Мостовую башню на Измайловском острове, сообщает портал mos.ru.



Мостовая башня была построена 1671–1679 годах и являлась частью царской усадьбы, являвшейся родовой вотчиной семьи Романовых. Через Мостовую башню въезжали в усадьбу со стороны Владимирской дороги (нынешнее Шоссе Энтузиастов) по арочному мосту, который со временем обветшал и был разобран. Трехъярусная кирпичная башня является объектом культурного наследия федерального значения.



В рамках реставрационных работ будет укреплен фундамент здания, восстановят кирпичную кладку на фасадах, на втором и третьем ярусе башни приведут в порядок цветные изразцы, украшающие парапеты. На гульбище (открытой галерее) второго яруса демонтируют покрытие из бетонной плитки и восстановят покрытие из песчаника в виде плоских дощечек. Также будут восстановлены по историческим образцам деревянные окна, двери и проездные ворота. Будет отреставрирована медная кровля здания, а шпиль башни вновь украсит двуглавый орел, снятый в советское время.