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Город (Москва и область)     26.09.2018 16:28

Мотофестиваль пройдет в Москве 13 октября

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Теги:  байкеры  фестивали  мотопарад 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – В честь окончания мотосезона 13 октября в Москве пройдет первый осенний мотофестиваль, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

В рамках фестиваля пройдет мотопарад, который в дальнейшем планируется сделать традиционным.


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Карта места

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Теги: 
байкеры  фестивали  мотопарад 

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