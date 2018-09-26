26 сентября. Mossovetinfo.ru – В честь окончания мотосезона 13 октября в Москве пройдет первый осенний мотофестиваль, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



В рамках фестиваля пройдет мотопарад, который в дальнейшем планируется сделать традиционным.