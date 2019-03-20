20 марта. Mossovetinfo.ru – Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) Зеленоград - Раменское планируется запустить в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Протяженность МЦД-3 составит 88 километров. На линии предусмотрены 43 станции
Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Всего на данный момент планируется запустить пять диаметров.
МЦД свяжут между собой радиальные направления МЖД и отдаленные районы Подмосковья. В ноябре 2017 года проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным.
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