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Город (Москва и область)     20.03.2019 07:59

МЦД-3 Зеленоград - Раменское планируется запустить к 2022 году

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Теги:  МЦД  Зеленоград  транспорт  МЖД 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) Зеленоград - Раменское планируется запустить в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Протяженность МЦД-3 составит 88 километров. На линии предусмотрены 43 станции

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Всего на данный момент планируется запустить пять диаметров.

МЦД свяжут между собой радиальные направления МЖД и отдаленные районы Подмосковья. В ноябре 2017 года проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  Зеленоград  транспорт  МЖД 

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