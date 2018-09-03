3 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение августа пассажиропоток на Московском центральном кольце составил 10,5 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба МЦК.
Рост пассажиропотока по сравнению с августом 2017 года составил 14%. Всего за летние месяцы поезда МЦК перевезли 31 миллион пассажиров, что на 15% больше, чем за лето 2017 года.
14:38 Власть Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Россию без визы
14:18 Город (Москва и область) Открытие участка желтой ветки метро разгрузило станции на других линиях
13:56 Город (Москва и область) Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ
13:44 Город (Москва и область) МЦК в августе воспользовались 10,5 млн пассажиров
12:34 Город (Москва и область) Главный вход обустроят в московском парке в пойме реки Битца
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн