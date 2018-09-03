3 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение августа пассажиропоток на Московском центральном кольце составил 10,5 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба МЦК.



Рост пассажиропотока по сравнению с августом 2017 года составил 14%. Всего за летние месяцы поезда МЦК перевезли 31 миллион пассажиров, что на 15% больше, чем за лето 2017 года.