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Город (Москва и область)     03.09.2018 13:44

МЦК в августе воспользовались 10,5 млн пассажиров

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Теги:  МЦК  пассажиропоток 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение августа пассажиропоток на Московском центральном кольце составил 10,5 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба МЦК.

Рост пассажиропотока по сравнению с августом 2017 года составил 14%. Всего за летние месяцы поезда МЦК перевезли 31 миллион пассажиров, что на 15% больше, чем за лето 2017 года.


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Теги: 
МЦК  пассажиропоток 

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