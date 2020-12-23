 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     23.12.2020 09:42

Мусорный полигон «Малая Дубна» закрыли в Подмосковье

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мусор  мусорные полигоны  закрытие  Подмосковье  Московская область 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - В подмосковном Орехово-Зуеве закрыли мусорный полигон «Малая Дубна», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Все отходы, которые поступали на полигон «Малая Дубна» теперь будут поступать в комплекс по переработке отходов «Тимохово»

Это уже 37-й мусорный полигон, закрытый в Московской области. Всего таких полигонов в Подмосковье было 39.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что до конца года все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты. Это стало возможным в связи с открытием в Московской области 9 современных комплексов по переработке отходов.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мусор  мусорные полигоны  закрытие  Подмосковье  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

10:37 Город (Москва и область) 31 декабря и 1 января некоторые улицы в Москве перекроют в связи с праздничным фейерверком

10:12 Город (Москва и область) В Москве и Подмосковье проведут акции по сбору новогодних елок на переработку

09:42 Город (Москва и область) Мусорный полигон «Малая Дубна» закрыли в Подмосковье

09:26 Мнения Накопительную часть пенсии в России могут отменить - ЦБ

08:41 Мнения Биолог рассказала, из-за чего появляются новые штаммы коронавируса

Актуальные материалы

08:25 Город (Москва и область) Изменилась схема движения по Солнцевской линии метро

11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru