23 декабря. Mossovetinfo.ru - В подмосковном Орехово-Зуеве закрыли мусорный полигон «Малая Дубна», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.



Все отходы, которые поступали на полигон «Малая Дубна» теперь будут поступать в комплекс по переработке отходов «Тимохово»



Это уже 37-й мусорный полигон, закрытый в Московской области. Всего таких полигонов в Подмосковье было 39.



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что до конца года все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты. Это стало возможным в связи с открытием в Московской области 9 современных комплексов по переработке отходов.