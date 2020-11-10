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Город (Москва и область)     10.11.2020 14:18

Музеи в Москве закроют с 13 ноября

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Теги:  коронавирус  ограничения  музеи  закрытие  Сергей Собянин 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 ноября временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин,

При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн.

Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.

Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  ограничения  музеи  закрытие  Сергей Собянин 

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