10 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 ноября временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин,



При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн.



Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.



Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.