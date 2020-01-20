20 января. Mossovetinfo.ru – Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года, сообщается на портале mos.ru.



Акция по бесплатному посещению музеев ВДНХ была запущена в 2019 году в честь 80-летия выставки. В связи с большой популярностью акции было решено продлить срок ее действия до конца 2020 года.



Таким образом, со вторника по пятницу, с 11:00 до 15:00 посетители ВДНХ смогут бесплатно посетить центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран» и центр «Космонавтика и авиация».



Кроме того, музей ВДНХ, комплекс «Буран» и центр «Слово» можно будет бесплатно посетить и каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00.