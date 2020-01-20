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Город (Москва и область)     20.01.2020 08:48

Музеи ВДНХ можно будет бесплатно посетить до конца 2020 года

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Теги:  ВДНХ  музеи  акции  бесплатное посещение 

20 января. Mossovetinfo.ru – Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года, сообщается на портале mos.ru.

Акция по бесплатному посещению музеев ВДНХ была запущена в 2019 году в честь 80-летия выставки. В связи с большой популярностью акции было решено продлить срок ее действия до конца 2020 года.

Таким образом, со вторника по пятницу, с 11:00 до 15:00 посетители ВДНХ смогут бесплатно посетить центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран» и центр «Космонавтика и авиация».

Кроме того, музей ВДНХ, комплекс «Буран» и центр «Слово» можно будет бесплатно посетить и каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  музеи  акции  бесплатное посещение 

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