20 января. Mossovetinfo.ru – Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года, сообщается на портале mos.ru.
Акция по бесплатному посещению музеев ВДНХ была запущена в 2019 году в честь 80-летия выставки. В связи с большой популярностью акции было решено продлить срок ее действия до конца 2020 года.
Таким образом, со вторника по пятницу, с 11:00 до 15:00 посетители ВДНХ смогут бесплатно посетить центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс «Буран» и центр «Космонавтика и авиация».
Кроме того, музей ВДНХ, комплекс «Буран» и центр «Слово» можно будет бесплатно посетить и каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00.
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