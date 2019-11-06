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Город (Москва и область)     06.11.2019 12:10

Музей под открытым небом будет работать на Красной площади 7 ноября

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Теги:  Красная площадь  музей 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Музей под открытым небом будет работать на Красной площади в четверг, 7 ноября, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

В музее будет представлена военная техника времен войны, также посетителям покажут фильмы о войне и военную хронику.

Музей будет работать с 12:00 до 17:00, вход в музей будет бесплатным.


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Теги: 
Красная площадь  музей 

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