Музею «Слово» на ВДНХ исполняется пять лет - Собянин

24 мая — Mossovetinfo.ru — Музею «Слово» на ВДНХ исполняется пять лет , в этом уникальном пространстве все могут узнать, как появилась письменность, развивался наш язык и что его ждёт в будущем, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин в исполняющейся сегодня День славянской письменности и культуры.



«Экспозиция музея разделена на несколько тематических зон. Среди экспонатов — воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца и копии первых печатных учебников.

Современные мультимедийные технологии переносят зрителей в разные эпохи. В одном из экспонатов посетители могут слушать народные былины, сказки и частушки, любуясь видами России на панорамном экране», - сообщил мэр.



С 2019 года здесь уже прошло больше 7000 образовательных мероприятий.



Выставочное пространство музея выстроено не по хронологии, а по истории явлений, поэтому начинать осмотр можно с любой точки.

Первая часть экспозиции рассказывает о возникновении и развитии письменности от древности до наших дней, вторая — о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества. Третья часть посвящена истории и будущему главных символов письма — букв. Заключительная часть — «Бесписьменная культура» — расскажет о судьбе устной речи. В каждом зале создан исторический таймлайн — навигатор, который поможет узнать об истории письменного слова в России и мире.