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Город (Москва и область)     22.10.2020 10:16

На базе московских больниц откроют временные коронавирусные стационары

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Теги:  коронавирус  больницы  коронавирусные стационары 

22 октября. Mossovetinfo.ru – На базе московских больниц откроются временные коронавиусные стационары, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Временные коронавирусные стационары на базе больниц № 67 и №52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и ряда других клиник, уже начали принимать коронавирусных пациентов.

По словам Раковой, временные госпитали-родеры были созданы весной, и зарезервированы гпа случай ухудшения эпидемиологической обстановки. В общей сложности было создано около 50 госпиталей-родеров на территории 16 городских клиник. Их суммарная мощность составляет около 3 тысяч коек.

Все временные госпитали оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Все они оснащены отоплением, в каждой палате есть телевизоры и санузлы, все койки обеспечены кислородом.


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Теги: 
коронавирус  больницы  коронавирусные стационары 

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