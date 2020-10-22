22 октября. Mossovetinfo.ru – На базе московских больниц откроются временные коронавиусные стационары, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Временные коронавирусные стационары на базе больниц № 67 и №52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и ряда других клиник, уже начали принимать коронавирусных пациентов.



По словам Раковой, временные госпитали-родеры были созданы весной, и зарезервированы гпа случай ухудшения эпидемиологической обстановки. В общей сложности было создано около 50 госпиталей-родеров на территории 16 городских клиник. Их суммарная мощность составляет около 3 тысяч коек.



Все временные госпитали оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Все они оснащены отоплением, в каждой палате есть телевизоры и санузлы, все койки обеспечены кислородом.