На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12 апреля. Mossovetinfo.ru - На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро появится 22 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.



Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. На ней откроют 31 станцию, а ее длина составит более 69 километров.



В марте был открыт первый участок Большой кольцевой линии - от «Делового центра» до «Петровского парка».