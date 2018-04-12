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Город (Москва и область)     12.04.2018 16:37

На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

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Теги:  ТПУ  Большая кольцевая  метро  метрополитен 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро появится 22 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. На ней откроют 31 станцию, а ее длина составит более 69 километров.

В марте был открыт первый участок Большой кольцевой линии - от «Делового центра» до «Петровского парка».

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Карта места

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Теги: 
ТПУ  Большая кольцевая  метро  метрополитен 

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