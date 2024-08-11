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Город (Москва и область)     13.08.2024 16:51

На части Сокольнической линии метро не будут ходить поезда с 24 по 28 августа

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Теги:  метро  Сокольническая линия  поезда  отмена 

13 августа — Mossovetinfo.ru — На части Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) с 24 по 28 августа не будут ходить поезда между станциями «Саларьево» и «Новомосковская», сообщает столичный дептранс.

На этом участке будут проводиться работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово».

С 24 по 28 августа вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ.

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Карта места

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Теги: 
метро  Сокольническая линия  поезда  отмена 

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