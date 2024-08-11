На части Сокольнической линии метро не будут ходить поезда с 24 по 28 августа

13 августа — Mossovetinfo.ru — На части Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) с 24 по 28 августа не будут ходить поезда между станциями «Саларьево» и «Новомосковская», сообщает столичный дептранс.



На этом участке будут проводиться работы по подготовке к открытию новой станции «Потапово».



С 24 по 28 августа вдоль закрытого участка будут ездить бесплатные автобусы КМ.