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Город (Москва и область)
13.08.2024, 16:51
На части Сокольнической линии метро не будут ходить поезда с 24 по 28 августа
13 августа — Mossovetinfo.ru — На части Сокольнической линии Московского метрополитена (красная ветка) с 24 по 28 авгус...
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Город (Москва и область)
12.08.2024, 08:46
В Москве 12 августа ожидается похолодание до +15 градусов
12 августа — Mossovetinfo.ru — Ночная температура в столице опустится до +8… +13 градусов, днем будет всего +15… +20 граду...
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Город (Москва и область)
11.08.2024, 14:28
Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыли на ремонт
11 августа — Mossovetinfo.ru — Здание Ленинградского вокзала в Москве (на «площади трех вокзалов» - ред.) для проведен...