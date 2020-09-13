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Город (Москва и область)     13.09.2020 13:43

На дополнительных выборах в ТИК Бабушкинского района фиксируются нарушения

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Теги:  выборы  Бабушкинский район  Марьино  муниципалитеты 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – На дополнительных выборах в совет депутатов муниципального округа Бабушкинский 13 сентября фиксируются нарушения, передает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

В частности, фиксируются факты выдачи бюллетеней без проверки паспортных данных. Кроме того, в УИК 537 аннулировано надомное голосование. Такое решение было принято из-за отсутствия акта о передаче бюллетеней и отсутствия выписки из реестра надомников.

13 cентября в Москве также проходят дополнительные выборы в совет депутатов муниципального округа Марьино.

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Теги: 
выборы  Бабушкинский район  Марьино  муниципалитеты 

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