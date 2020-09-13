На дополнительных выборах в ТИК Бабушкинского района фиксируются нарушения

13 сентября. Mossovetinfo.ru – На дополнительных выборах в совет депутатов муниципального округа Бабушкинский 13 сентября фиксируются нарушения, передает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



В частности, фиксируются факты выдачи бюллетеней без проверки паспортных данных. Кроме того, в УИК 537 аннулировано надомное голосование. Такое решение было принято из-за отсутствия акта о передаче бюллетеней и отсутствия выписки из реестра надомников.



13 cентября в Москве также проходят дополнительные выборы в совет депутатов муниципального округа Марьино.