13 июля. Mossovetinfo.ru – На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, которые состоятся 13 сентября, будет электронное голосование. Об этом ИА «Моссовет» сообщил источник в Мосгоризбиркоме.



Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления пройдут в Москве 13 сентября – в единый день голосования.



Во время голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве также можно было проголосовать электронно. Этой возможностью воспользовались более 964 тысяч человек.