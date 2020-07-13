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Город (Москва и область)     13.07.2020 23:25

На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование

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Теги:  мундепы  выборы  выборы-2020  муниципальные выборы  муниципальные депутаты  Бабушкинский район  район Марьино  электронное голосование 

13 июля. Mossovetinfo.ru – На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, которые состоятся 13 сентября, будет электронное голосование. Об этом ИА «Моссовет» сообщил источник в Мосгоризбиркоме.

Дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления пройдут в Москве 13 сентября – в единый день голосования.

Во время голосования по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве также можно было проголосовать электронно. Этой возможностью воспользовались более 964 тысяч человек.


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Теги: 
мундепы  выборы  выборы-2020  муниципальные выборы  муниципальные депутаты  Бабушкинский район  район Марьино  электронное голосование 

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