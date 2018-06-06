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09:11 Город (Москва и область) Для кварталов реновации в Москве будут разработаны комплексные схемы инженерного обеспечения
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07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву
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