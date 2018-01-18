На фиолетовой ветке метро до конца года запустят еще 33 поезда «Москва»

18 января. Mossovetinfo.ru - В 2018 году на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена начнут курсировать еще 33 инновационных поезда «Москва». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Сейчас пассажиров линии уже перевозят 33 состава нового поколения. Таким образом, до конца 2018 года парк поездов, курсирующих на фиолетовой ветке метро, будет обновлен почти на 80 процентов.