7 ноября. Mossovetinfo.ru – В результате реконструкции на Карамышевской набережной появятся вертолетная площадка, два причала и велопешеходный тоннель, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.



Проект реконструкции предусматривает проведение работ на всем протяжении набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда. Общая площадь реконструкции составит 56,3 гектара.



Так как Карамышевская набережная является особо охраняемой природной территорией, будут проведены работы по предотвращению оползней. Также в районе набережной появятся экотропы, пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, пляжные зоны, детские площадки, будет обновлена система освещения. Восстановят два ранее существовавших причала: «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат», которые смогут принимать пассажирские суда.



В результате реконструкции Карамышевская набережная должна стать зоной притяжения для жителей прилегающих кварталов.