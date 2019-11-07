7 ноября. Mossovetinfo.ru – В результате реконструкции на Карамышевской набережной появятся вертолетная площадка, два причала и велопешеходный тоннель, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Проект реконструкции предусматривает проведение работ на всем протяжении набережной от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда. Общая площадь реконструкции составит 56,3 гектара.
Так как Карамышевская набережная является особо охраняемой природной территорией, будут проведены работы по предотвращению оползней. Также в районе набережной появятся экотропы, пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, пляжные зоны, детские площадки, будет обновлена система освещения. Восстановят два ранее существовавших причала: «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат», которые смогут принимать пассажирские суда.
В результате реконструкции Карамышевская набережная должна стать зоной притяжения для жителей прилегающих кварталов.
14:28 Город (Москва и область) Синоптики прогнозирую теплую погоду в Москве в выходные 9 и 10 ноября
13:54 Город (Москва и область) Проезд на 34 автобусных маршрутах Подмосковья подешевеет с 1 января
13:20 Город (Москва и область) Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала ноября
13:10 Город (Москва и область) На Карамышевской набережной появится вертолетная площадка
11:52 В мире «Газпром» рассказал об условиях заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом»
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО
21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета