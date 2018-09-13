Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.09.2018 08:35

На Каширском шоссе появились дополнительные полосы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Каширское шоссе  организация движения 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительные полосы для автомобилей появились на Каширском шоссе по направлению в центр, сообщает портал mos.ru.

Новые полосы появились на развязке шоссе с Коломенским проездом, на выезде из Пролетарского тоннеля, на пересечении с улицей Маршала Шестопалова, а также на участке от Борисовских прудов до улицы Кошкина. Кроме того, появилась дополнительная полоса для поворота на улицу Кошкина. Дополнительные полосы появились также на прилегающих к Калужском шоссе улицах: на Шипиловской улице и на Ореховом бульваре.

Организация дополнительных полос поможет водителям сэкономить от 5 до 15 минут в зависимости от времени суток и маршрута. До конца осени планируется создать дополнительную полосу на участке Каширского шоссе по направлению в область, от Ясеневой улицы до МКАД. Это поможет разгрузить выезд из города.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Каширское шоссе  организация движения 

Возврат к списку

Лента новостей

08:58 Общество Какая погода будет в Москве 13 сентября

08:49 Город (Москва и область) Собянин пообещал учесть наказы всех москвичей

08:35 Город (Москва и область) На Каширском шоссе появились дополнительные полосы

08:21 Город (Москва и область) Строительство московского филиала «Эрмитажа» начнут в 2019 году

17:25 Происшествия Неизвестные в Москве вымогают деньги с водителей под видом сотрудников «Дорожного патруля»

Актуальные материалы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

23:16 Город (Москва и область) Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра

23:06 Город (Москва и область) Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 61,32% - обработано 23% протоколов

20:14 Общество Около 9,5 млн человек приняли участие в праздновании Дня города в Москве

19:45 Город (Москва и область) Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru