13 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительные полосы для автомобилей появились на Каширском шоссе по направлению в центр, сообщает портал mos.ru.



Новые полосы появились на развязке шоссе с Коломенским проездом, на выезде из Пролетарского тоннеля, на пересечении с улицей Маршала Шестопалова, а также на участке от Борисовских прудов до улицы Кошкина. Кроме того, появилась дополнительная полоса для поворота на улицу Кошкина. Дополнительные полосы появились также на прилегающих к Калужском шоссе улицах: на Шипиловской улице и на Ореховом бульваре.



Организация дополнительных полос поможет водителям сэкономить от 5 до 15 минут в зависимости от времени суток и маршрута. До конца осени планируется создать дополнительную полосу на участке Каширского шоссе по направлению в область, от Ясеневой улицы до МКАД. Это поможет разгрузить выезд из города.