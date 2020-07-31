31 июля. Mossovetinfo.ru – Станцию Поклонная построят на Киевском направлении МЖД вместо станции Москва – Сортировочная, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Дениса Власова.
Станцию Москва-Сортировочная на Киевском направлении МЖД закроют. Станция Поклонная будет построена ближе к жилым районам и будет ориентирована на транспортное обслуживание жителей района Мосфильма. Кроме того, станция Поклонная улучшит транспортную доступность района Сетуньский стан, до которого очень тяжело добираться.
Кроме того, на данном направлении МЖД появится еще две новые станции. Станция Аминьевская будет построена будет построена на пересечении с Большой кольцевой линией метро, а станция Минская появится в районе одноименной станции Солнцевской линии метро, там будет организована пересадка.
В дальнейшем участок Киевского направления МЖД от Москвы до Апрелевки станет частью маршрута МЦД-4.
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