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Город (Москва и область)     20.01.2021 10:22

На МКАД реконструируют еще четыре развязки

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Теги:  МКАД  строительство  дороги  развязки 

20 января. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы согласовали проекты реконструкции еще четырех развязок на МКАД, сообщает «Российская газета».

Новые развязки будут построены на пересечении МКАД с улице Капотня, Липецкой улицей, Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

В настоящее время там расположены устаревшие «клеверные» развязки, которые не справляются с выросшим потоком транспорта. Вместо них будут построены современные многоуровневые развязки с направленными съездами, боковыми проездами и автоматизированными системами управления движением.

Ранее на МКАД было реконструировано 18 развязок. По прогнозам Стройкомплекса Москвы завершить реконструкцию развязок на Алтуфьевском и Осташковском шоссе могут уже до конца текущего года. Полностью завершить программу обновления МКАД планируется в 2022 году.

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Теги: 
МКАД  строительство  дороги  развязки 

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