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Город (Москва и область)     05.10.2024 09:47

На МЦД-4 изменен до утра понедельника график движения поездов

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Теги:  МЦД-4  расписания электричек  изменение  электрички  пути  ремонт  карта-схема МЦД-4 

5 октября — Mossovetinfo.ru — До 5:00 понедельника, 7 октября, изменен график движения поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) для проведения работ по усовершенствования системы безопасности движения поездов и ремонта путей на одном из участков, сообщается на официальном сайте горадминистрации.

«На центральном участке в выходные составы ходят от станции «Минская» до «Площади трех вокзалов». На Калужском направлении поезда МЦД-4 со стороны «Апрелевки» следуют от «Минской» и до нее. При этом интервал движения увеличен до одного часа 20 минут. На участке от «Солнечной» до «Крекшино» поезда МЦД-4 в обе стороны следуют по пути на «Железнодорожную». Кроме того, назначены дополнительные составы от и до Киевского вокзала. А поезда дальнего пригорода и дополнительные составы, курсирующие между «Апрелевкой» и Киевским вокзалом, следуют по третьему и четвертому путям с остановками на станциях «Минская», «Аминьевская», «Очаково», «Переделкино» и «Апрелевка». Интервал составляет 15–20 минут. На Нижегородском направлении поезда следуют укороченным маршрутом от и до станции «Нижегородская» и «Площади трех вокзалов». В течение дня здесь также до 15 минут увеличен интервал движения», – говорится в сообщении.

9 сентября 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры Москвы, среди них – четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4, D4).

КАРТА-Схема - МЦД-4 (D4) – четвертый Московский центральный диаметр

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Карта места

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Теги: 
МЦД-4  расписания электричек  изменение  электрички  пути  ремонт  карта-схема МЦД-4 

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