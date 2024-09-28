5 октября — Mossovetinfo.ru — До 5:00 понедельника, 7 октября, изменен график движения поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) для проведения работ по усовершенствования системы безопасности движения поездов и ремонта путей на одном из участков, сообщается на официальном сайте горадминистрации.«На центральном участке в выходные составы ходят от станции «Минская» до «Площади трех вокзалов». На Калужском направлении поезда МЦД-4 со стороны «Апрелевки» следуют от «Минской» и до нее. При этом интервал движения увеличен до одного часа 20 минут. На участке от «Солнечной» до «Крекшино» поезда МЦД-4 в обе стороны следуют по пути на «Железнодорожную». Кроме того, назначены дополнительные составы от и до Киевского вокзала. А поезда дальнего пригорода и дополнительные составы, курсирующие между «Апрелевкой» и Киевским вокзалом, следуют по третьему и четвертому путям с остановками на станциях «Минская», «Аминьевская», «Очаково», «Переделкино» и «Апрелевка». Интервал составляет 15–20 минут. На Нижегородском направлении поезда следуют укороченным маршрутом от и до станции «Нижегородская» и «Площади трех вокзалов». В течение дня здесь также до 15 минут увеличен интервал движения», – говорится в сообщении.9 сентября 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин в режиме видеоконференции открыли крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры Москвы, среди них – четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4, D4).