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На МЦД-4 изменен до утра понедельника график движения поездов
5 октября — Mossovetinfo.ru — До 5:00 понедельника, 7 октября, изменен график движения поездов на четвертом маршруте Мо...
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03.10.2024, 07:45
Путин посетил посещения площадки практической подготовки колледжей Москвы в «Руднево»
3 октября — Mossovetinfo.ru — 2 октября 2024 года Президент России Владимир Путин посетил мероприятие приуроченное ко ...
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28.09.2024, 10:07
В День всеобщего доступа к информации Главархив рассказал о своих онлайн-проектах
28 сентября — Mossovetinfo.ru — Главархив в День всеобщего доступа к информации рассказал о своих онлайн-проектах, с...