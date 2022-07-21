На муниципальных выборах в Москве будет трехдневное электронное голосование

21 июля. Mossovetinfo.ru - Решение о применении трехдневного дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве в 2022 году принято 21 июля Мосгоризбиркомом, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



ДЭГ будет осуществляться с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября 2022 года во всех 125 избирательных комиссиях муниципальных образований в которых будут проводиться муниципальные выборы.



Также 21 сентября на заседании Совета Общественной палаты города Москвы было принято решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Руководителем Штаба единогласно избран глава Комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.