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Город (Москва и область)     28.06.2019 09:08

На Ленинградском направлении утром 28 июня произошел сбой в движении электричек

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Теги:  электрички  сбой 

28 июня. Mossovetinfo.ru – На Октябрьской железной дороге, на направлении Тверь – Москва утром 28 июня произошел сбой в движении электричек, сообщается на официальном сайте Московской-Тверской пригородной пассажирской компании.

По независящим от перевозчика причинам, ряд электричек в сторону Москвы отменен, ряд электропоездов опаздывает на неопределенное время.

Подробную информацию по отмене и задержке электричек можно узнать у билетных кассиров на станциях.


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Карта места

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Теги: 
электрички  сбой 

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