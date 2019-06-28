28 июня. Mossovetinfo.ru – На Октябрьской железной дороге, на направлении Тверь – Москва утром 28 июня произошел сбой в движении электричек, сообщается на официальном сайте Московской-Тверской пригородной пассажирской компании.
По независящим от перевозчика причинам, ряд электричек в сторону Москвы отменен, ряд электропоездов опаздывает на неопределенное время.
Подробную информацию по отмене и задержке электричек можно узнать у билетных кассиров на станциях.
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