28 июня. Mossovetinfo.ru – На Октябрьской железной дороге, на направлении Тверь – Москва утром 28 июня произошел сбой в движении электричек, сообщается на официальном сайте Московской-Тверской пригородной пассажирской компании.



По независящим от перевозчика причинам, ряд электричек в сторону Москвы отменен, ряд электропоездов опаздывает на неопределенное время.



Подробную информацию по отмене и задержке электричек можно узнать у билетных кассиров на станциях.