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Город (Москва и область)
26.07.2023, 09:35
На нескольких площадках Москвы воссозданы популярные выставочные сады «Цветочного джема»
26 июля — Mossovetinfo.ru — Популярные выставочные сады «Цветочного джема» реконструировали на площадке рядом с Рос...
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Город (Москва и область)
25.07.2023, 09:22
Собянин рассказал о дальнейших планах перевода на цифровой формат столичных больниц
25 июля — Mossovetinfo.ru — В столице более 10 лет проходит цифровая трансформация городских стационаров и эта работа...
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Город (Москва и область)
24.07.2023, 09:06
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА
24 июля — Mossovetinfo.ru — Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспил...