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Город (Москва и область)     26.07.2023 09:35

На нескольких площадках Москвы воссозданы популярные выставочные сады «Цветочного джема»

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Теги:  Цветочный джем  фестиваль  Москва 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Популярные выставочные сады «Цветочного джема» реконструировали на площадке рядом с Российской государственной библиотекой и на Новой площади. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на оргкомитет «Московские сезоны».

На ступенях Российской государственной библиотеки расположился «Библиотечный сад». На Новой площади снова открылся сад-галерея с ажурной крышей, где главную роль играют девичий виноград и вьющийся плющ.

«Сады «Цветочного джема» за прошедшие годы стали доброй столичной традицией. Москвичи и гости нашего города выбирают их для того, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса, полюбоваться неповторимыми уголками природы и очутиться в настоящих природных оазисах. Особенно приятно, что некоторые проекты создаются на наших площадках уже не первый год. Это полюбившиеся горожанами сады, которые были популярны в год своего появления и со временем стали своего рода визитными карточками «Цветочного джема». Именно поэтому представлять уже знакомые москвичам и гостям города проекты стало нашей традицией», – говорится в материале.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября. В этом году его участники представили на улицах города 12 садов и уникальных зеленых пространств. По окончании фестиваля временные сады демонтируют, а кустарники, цветы и деревья перевезут на новые постоянные места. Куда именно, обычно выбирают жители города: москвичи обращаются в оргкомитет фестиваля и предлагают территории для озеленения в своих районах.

В 2019, 2020 годах в связи с пандемией фестиваль «Цветочный джем» в Москве не проводился. В 2021 году фестиваль проводился в ограниченном режиме.

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»


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Теги: 
Цветочный джем  фестиваль  Москва 

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