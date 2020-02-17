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Город (Москва и область)
17.02.2020, 13:02
На Нижегородской улице построят дом по программе реновации
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Стартовый дом по программе реновации жилья построят на Нижегродоской улице, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Площадь трехсекционного 14-эта...
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Город (Москва и область)
17.02.2020, 11:37
Благоустройство парка Северного Речного вокзала завершат к началу сентября
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству парка Северного Речного вокзала планируется закончить к началу сентября, ко Дню города, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Мо...
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Город (Москва и область)
17.02.2020, 10:49
Москвичам старшего поколения расскажут о современных технологиях
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Департамент информационных технологий проведет серию семинаров «Цифровой город» для москвичей в возрасте 50 лет и старше, сообщается на портале mos.ru. На семина...