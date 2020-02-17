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Город (Москва и область)     17.02.2020 13:02

На Нижегородской улице построят дом по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Нижегородский район  программа реновации 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Стартовый дом по программе реновации жилья построят на Нижегродоской улице, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Площадь трехсекционного 14-этажного здания составит около 24 тысяч квадратных метров. Каждый подъезд дома будет оформлен в своем индивидуальном цвете, что придаст дому узнаваемость.

Первый этаж здания будет нежилым. Внутренний двор дома будет благоустроен, в нем появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха. Кроме того, прилегающая территория будет озеленена.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Нижегородский район  программа реновации 

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