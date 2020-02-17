17 февраля. Mossovetinfo.ru – Стартовый дом по программе реновации жилья построят на Нижегродоской улице, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Площадь трехсекционного 14-этажного здания составит около 24 тысяч квадратных метров. Каждый подъезд дома будет оформлен в своем индивидуальном цвете, что придаст дому узнаваемость.



Первый этаж здания будет нежилым. Внутренний двор дома будет благоустроен, в нем появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха. Кроме того, прилегающая территория будет озеленена.