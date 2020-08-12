12 августа. Mossovetinfo.ru – На первом этапе переселения по программе реновации будут расселены 930 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Первый этап переселения пройдет в 2020 – 2024 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.



Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы.