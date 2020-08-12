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Город (Москва и область)     12.08.2020 11:34

На первом этапе переселения по программе реновации будут расселены 930 домов

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Теги:  программа реновации  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

12 августа. Mossovetinfo.ru – На первом этапе переселения по программе реновации будут расселены 930 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первый этап переселения пройдет в 2020 – 2024 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.

Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

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