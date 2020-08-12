12 августа. Mossovetinfo.ru – На первом этапе переселения по программе реновации будут расселены 930 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Первый этап переселения пройдет в 2020 – 2024 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.
Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы.
11:50 Город (Москва и область) На втором этапе переселения по программе реновации будут расселены 1630 домов
11:34 Город (Москва и область) На первом этапе переселения по программе реновации будут расселены 930 домов
11:07 Общество Суд отложил рассмотрение «дела Ефремова» на 18 августа
11:07 Город (Москва и область) Опубликованы этапы переселения по программе реновации
10:12 В мире ВОЗ проверит данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции