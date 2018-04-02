На полигоне ТБО «Ядрово» губернатор Подмосковья проконтролировал ход закрытия и рекультивации свалки

2 апреля. Mossovetinfo.ru - На полигоне ТБО «Ядрово» под Волоколамском второго апреля Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход работ в рамках закрытия и рекультивации свалки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.



«Воробьев провел совещание на полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском муниципальном районе и проконтролировал ход работ по дегазации, откачке фильтрата в рамках закрытия и рекультивации свалки», – говорится в сообщении. Отмечается, что «работа на полигоне ТБО «Ядрово» ведется в круглосуточном режиме». «Если происходит разрыв в теле полигона, то он максимально тампонируется», – сказал губернатор.



За допущенные нарушения владельцы полигона должны понести серьезную ответственность, заявил губернатор. «Сегодня здесь работает Министерство экологии Московской области, и все мы внимательно следим, хотя это прямая обязанность владельцев полигона», - сказал Воробьев.