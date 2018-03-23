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Город (Москва и область)     23.03.2018 15:00

На полигоне ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе запустили аэрозольные пушки

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Теги:  Ядрово  Подмосковье  Волоколамск  ТБО  газ  выбросы  президент 

23 марта. Mossovetinfo.ru - В связи с неблагоприятной ситуацией на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе власти Подмосковья организовали минувшей ночью на полигоне работу аэрозольных пушек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгенияй Хромушина.

«Первую пушку запустили ночью. Сегодня уже сделали полную обработку, то есть стационарное распыление и распыление по периметру основной карты», – сказал Хромушин.
По данным Министра, пушки будут работать в течение двух недель и ежедневно обрабатывать территорию два раза в день.

«Плюс у нас поливомоечная машина, заправленная реагентом, если будут разлом полигона и выброс газа, она приедет и зальет этим раствором». Хромушин пояснил, что выбросы газа происходят «не от стационарной работы полигона, а именно когда образуется провал, разлом».

Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию на полигоне «Ядрово» и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел, - сообщает пресс-служба губернатора.

Как сообщалось в минувшую среду, Воробьев намерен «отправить» детей из Волоколамска из-за 

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Карта места

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Теги: 
Ядрово  Подмосковье  Волоколамск  ТБО  газ  выбросы  президент 

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