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Город (Москва и область)     26.02.2020 08:21

На портале mos.ru появился виртуальный помощник

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Теги:  сервисы  порталы  онлайн-помощник 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – На портале mos.ru в тестовом режиме начал работать виртуальный помощник, который проконсультирует пользователей по работе портала и его сервисов.

Чат-бот, разработанный Департаментом информационных технологий Москвы, пока способен ответить на простые вопросы: как зарегистрироваться на портале, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ, найти на портале необходимый сервис.

В базу чат-бота заложено более 16 тысяч сценариев для общения с пользователями. Если чат-бот не может ответить на поставленный вопрос, он обращается за помощью к оператору службы поддержки портала.

Если полученный ответ не устроит пользователя, он может задать уточняющий вопрос, или попросить соединить его с оператором службы поддержки.

В настоящее время чат-бот обрабатывает около 25% обращений. В дальнейшем робот-консультант должен снять нагрузку с операторов службы поддержки и освободить им время для помощи пользователям по более сложным вопросам.


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Теги: 
сервисы  порталы  онлайн-помощник 

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