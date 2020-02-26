26 февраля. Mossovefinfo.ru – На портале mos.ru в тестовом режиме начал работать виртуальный помощник, который проконсультирует пользователей по работе портала и его сервисов.



Чат-бот, разработанный Департаментом информационных технологий Москвы, пока способен ответить на простые вопросы: как зарегистрироваться на портале, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ, найти на портале необходимый сервис.



В базу чат-бота заложено более 16 тысяч сценариев для общения с пользователями. Если чат-бот не может ответить на поставленный вопрос, он обращается за помощью к оператору службы поддержки портала.



Если полученный ответ не устроит пользователя, он может задать уточняющий вопрос, или попросить соединить его с оператором службы поддержки.



В настоящее время чат-бот обрабатывает около 25% обращений. В дальнейшем робот-консультант должен снять нагрузку с операторов службы поддержки и освободить им время для помощи пользователям по более сложным вопросам.