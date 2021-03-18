 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     18.03.2021 14:50

На портале «Наш город» открыли четыре новые темы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Наш город  учреждения  темы 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Четыре новые темы открылись на портале «Наш город» в категории «Государственные учреждения».

Теперь москвичи могут сообщить о ненадлежащем уходе за зелеными насаждениями, растущими возле социально значимых учреждений, а также о ненадлежащем состоянии лавочек, урн, беседок, детских и спортивных площадок, расположенных на территории госучреждений.

Кроме того, еще в двух новых темах москвичи могут сообщить о повреждениях бордюров и тактильной плитки возле госучреждений.

Ранее на портале «Наш город» открыли 30 новых тем специально для жителей ТиНАО.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Наш город  учреждения  темы 

Возврат к списку

Лента новостей

15:34 Власть Путин — о словах Байдена: «Кто так обзывается, сам так называется»

14:59 Власть МИД РФ: Москва ждет объяснений США после слов Байдена о Путине

14:50 Город (Москва и область) На портале «Наш город» открыли четыре новые темы

14:33 В мире Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении

13:37 Власть Песков прокомментировал слова Байдена про Путина

Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

13:35 Общество В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru