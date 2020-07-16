16 июля. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» усовершенствовали функционал, чтобы пользователям было проще сообщить о проблемах в городе, сообщается на портале mos.ru.



Улучшенный функционал расширяет возможности пользователей, которые сообщают о различных городских проблемах. Также появилась возможность сообщить об отсутствии проблемного объекта на портале или о некорректной информации. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Данные будут проверены и скорректированы.



Кроме того, на портале появились новые проблемные темы. В частности, теперь можно пожаловаться на «Некачественное содержание подвальных и чердачных помещений». Ранее появились темы о ненадлежащем уходе за зелеными насаждениями, о несоблюдении порядка на территориях общественных и социальных организаций.



Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, теперь пользователи портала могут сами предлагать проблемные темы, которые, по их мнению, необходимо добавить в основной набор задач портала. Разработчики вместе с городскими службами рассмотрят все идеи.