На севере Москвы открыт флагманский центр «Мои документы»

5 апреля. Mossovetinfo.ru — В здании торгового центра «Метрополис» в Войковском районе на севере Москвы открылся флагманский центр госуслуг «Мои документы».



Это шестой подобный центр в Москве. Ранее флагманские центры «Мои документы» были открыты Центральном, Юго-Западном, Южном, Восточном и Юго-Восточном административных округах.



Выступая на открытии нового флагманского центра, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что было решено наряду с открытием центра, продолжить работу районного МФЦ.



В новом центре открыто 61 окно приема, дополнительные сервисы «Мое путешествие», «Мое фото», «Мое кафе». Коме того, непосредственно рядом с офисом инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств.



Как и другие флагманские центры «Мои документы», новый центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Граждане смогут получить в нем более 270 госуслуг, большинство из которых предоставляется по экстерриториальному принципу.