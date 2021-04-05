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Город (Москва и область)     05.04.2021 14:01

На севере Москвы открыт флагманский центр «Мои документы»

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Теги:  МФЦ  Мои документы  открытие 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — В здании торгового центра «Метрополис» в Войковском районе на севере Москвы открылся флагманский центр госуслуг «Мои документы».

Это шестой подобный центр в Москве. Ранее флагманские центры «Мои документы» были открыты Центральном, Юго-Западном, Южном, Восточном и Юго-Восточном административных округах.

Выступая на открытии нового флагманского центра, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что было решено наряду с открытием центра, продолжить работу районного МФЦ.

В новом центре открыто 61 окно приема, дополнительные сервисы «Мое путешествие», «Мое фото», «Мое кафе». Коме того, непосредственно рядом с офисом инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств.

Как и другие флагманские центры «Мои документы», новый центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Граждане смогут получить в нем более 270 госуслуг, большинство из которых предоставляется по экстерриториальному принципу.

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Теги: 
МФЦ  Мои документы  открытие 

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