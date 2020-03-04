4 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы строится и проектируется 25 домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Как сообщил начальник управления обеспечения реализации программы реновации департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сидоров, в округе в настоящее время идет строительство 16 домов по программе реновации, еще 9 домов находятся в стадии проектирования.
Всего для реализации программы реновации в округе подобрано 59 стартовых площадок. Жители пяти домов уже переехали в новые квартиры. В настоящее время в районах Южное и Северное Бутово, Бабушкинский и Северный идет расселение 16 домов.
Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов в которых проживают более 86,5 тысячи человек.
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