На Школьном озере Зеленограда произошел замор рыбы - Роспотребнадзор

28 июня. Mossovetinfo.ru - На зоне отдыха в районе Школьного озера в Москве в Зеленоградском АО Москвы "выставлены аншлаги с запретом купания, спасательные службы предупреждают граждан о недопустимости купания в водоеме". Об этом сообщает московский Роспотребнадзор.



В связи с поступлением от ГУ МЧС России по г. Москве информации о заморе рыбы на Школьном озере был незамедлительно организован отбор проб воды для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели. "Информация о результатах исследований проб воды Школьного озера, отобранных 27.06.2020 будет представлена дополнительно", - сообщает Роспотребнадзор.



В то же время Роспотребнадзор напоминает, что "режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием и без купания в эксплуатацию не принимались и не открывались".