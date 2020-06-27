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Город (Москва и область)
28.06.2020, 12:20
На Школьном озере Зеленограда произошел замор рыбы - Роспотребнадзор
28 июня. Mossovetinfo.ru - На зоне отдыха в районе Школьного озера в Москве в Зеленоградском АО Москвы "выставлены аншлаги с запретом купания, спасательные службы предупреждают граждан о недопуст...
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Город (Москва и область)
28.06.2020, 10:10
В московском регионе с 29 июня температура воздуха понизится сразу на 10 градусов
28 июня. Mossovetinfo.ru - С понедельника 29 июня в московском регионе температура воздуха понизится сразу на 10 градусов. Также в Москве и Подмосковье опустится атмосферное давление. Об этом сообщает...
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Город (Москва и область)
27.06.2020, 13:09
В «Активный гражданине» появилась карта реализованных проектов
27 июня. Mossovetinfo.ru - На портале «Активный гражданин» появилась карта реализованных проектов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин «Объекты, за которые...