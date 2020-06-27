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Город (Москва и область)     28.06.2020 12:20

На Школьном озере Зеленограда произошел замор рыбы - Роспотребнадзор

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Теги:  Москва  Зеленоград  Школьное озеро  купание  запрет  рыба  замор  Роспотребнадзор  экология 

28 июня. Mossovetinfo.ru - На зоне отдыха в районе Школьного озера в Москве в Зеленоградском АО Москвы "выставлены аншлаги с запретом купания, спасательные службы предупреждают граждан о недопустимости купания в водоеме". Об этом сообщает московский Роспотребнадзор.

В связи с поступлением от ГУ МЧС России по г. Москве информации о заморе рыбы на Школьном озере был незамедлительно организован отбор проб воды для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели. "Информация о результатах исследований проб воды Школьного озера, отобранных 27.06.2020 будет представлена дополнительно", - сообщает Роспотребнадзор.

В то же время Роспотребнадзор напоминает, что "режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием и без купания в эксплуатацию не принимались и не открывались".

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Карта места

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Теги: 
Москва  Зеленоград  Школьное озеро  купание  запрет  рыба  замор  Роспотребнадзор  экология 

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