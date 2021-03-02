 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     02.03.2021 14:53

На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж эскалаторов»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  строительство  БКЛ  Сокольники 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Монтаж эскалаторов начался на строящейся станции Большой кольцевой линии «Сокольники» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, к настоящему моменту на станции уже выполнены все монолитные работы по обустройству платформенной части, завершается облицовка полов гранитной плиткой.

Как рассказал Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в настоящее время работы по возведению основных железобетонных конструкций станции выполнены на 87%.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  строительство  БКЛ  Сокольники 

Возврат к списку

Лента новостей

15:26 В мире Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии

14:53 Город (Москва и область) На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж эскалаторов»

14:36 Город (Москва и область) Функционал сервиса для переселенцев по реновации расширят в Москве

14:00 В России Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

13:00 Город (Москва и область) Катки в московских парках продолжат работу до 8 марта включительно

Актуальные материалы

11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru