На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж эскалаторов»

2 марта. Mossovetinfo.ru – Монтаж эскалаторов начался на строящейся станции Большой кольцевой линии «Сокольники» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, к настоящему моменту на станции уже выполнены все монолитные работы по обустройству платформенной части, завершается облицовка полов гранитной плиткой.



Как рассказал Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в настоящее время работы по возведению основных железобетонных конструкций станции выполнены на 87%.