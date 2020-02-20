20 февраля. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии будет полностью обновлен во время закрытия станции для замены эскалаторов, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



В ходе работ будут отреставрированы потолки и своды центрального зала вестибюля, элементы лепного декора и мраморной облицовки, полы в пассажирской зоне с восстановлением первоначального рисунка, в обходном коридоре реконструируют деревянный блок телефон-автоматов, а на стенах эскалаторного зала отреставрируют мозаичные панно. В кассах будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Также будут отреставрированы решетки вентиляции, дверцы пожарных кранов и пультов управления, деревянные двери служебных помещений.



Кроме того, в вестибюле будет воссоздана уникальная первоначальная система освещения. Сохранившиеся светильники отреставрируют, утраченные восстановят. Для новых светильников будут восстановлены плафоны из молочного стекла. Они будут созданы по той же технологии, по какой создавали сохранившиеся плафоны.



Ранее сообщалось, что станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии с 22 февраля будет закрыта на полтора года для замены эскалаторов.