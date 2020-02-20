20 февраля. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии будет полностью обновлен во время закрытия станции для замены эскалаторов, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
В ходе работ будут отреставрированы потолки и своды центрального зала вестибюля, элементы лепного декора и мраморной облицовки, полы в пассажирской зоне с восстановлением первоначального рисунка, в обходном коридоре реконструируют деревянный блок телефон-автоматов, а на стенах эскалаторного зала отреставрируют мозаичные панно. В кассах будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Также будут отреставрированы решетки вентиляции, дверцы пожарных кранов и пультов управления, деревянные двери служебных помещений.
Кроме того, в вестибюле будет воссоздана уникальная первоначальная система освещения. Сохранившиеся светильники отреставрируют, утраченные восстановят. Для новых светильников будут восстановлены плафоны из молочного стекла. Они будут созданы по той же технологии, по какой создавали сохранившиеся плафоны.
Ранее сообщалось, что станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии с 22 февраля будет закрыта на полтора года для замены эскалаторов.
14:15 Город (Москва и область) На станции «Смоленская» синей ветки метро восстановят первоначальную систему освещения
13:48 Город (Москва и область) В Москве открыт третий флагманский центр «Мои документы»
13:27 Власть Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала на первого ребенка
12:38 Другое Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления