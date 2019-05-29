29 мая. Mossovetinfo.ru – Бесплатную воду начали раздавать на станциях метро и МЦК в связи с сильной жарой, сообщается в официальном микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.



Сообщается, что воду пассажирам раздают на 28 станциях.



Ранее управление МЧС Москвы опубликовало предупреждение о том, что в Москве ожидается жаркая погода, температура воздуха может подняться до +31 градуса.