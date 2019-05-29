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Город (Москва и область)     29.05.2019 13:49

На станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

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Теги:  метро  МЦК  жара  вода 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Бесплатную воду начали раздавать на станциях метро и МЦК в связи с сильной жарой, сообщается в официальном микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Сообщается, что воду пассажирам раздают на 28 станциях.

Ранее управление МЧС Москвы опубликовало предупреждение о том, что в Москве ожидается жаркая погода, температура воздуха может подняться до +31 градуса.


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Теги: 
метро  МЦК  жара  вода 

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