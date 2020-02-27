27 февраля. Mossovefinfo.ru – В рамках реализации проекта Московских центральных диаметров на станциях Новогиреево и Кусково построят новые платформы, сообщается на официальном сайте МЖД.



Данные станции войдут в состав четвертого маршрута МЖД «Апрелевка – Железнодорожный».



На станциях Новогиреево и Кусково уже проведен демонтаж старых платформ, построено по одной новой платформе с навесами на всю длину, брусчаткой и тактильной плиткой. Идет строительство вторых платформ. Кроме того, на станции Новогиреево завершается строительство выходов на новую платформу из подземного перехода.