27 февраля. Mossovefinfo.ru – В рамках реализации проекта Московских центральных диаметров на станциях Новогиреево и Кусково построят новые платформы, сообщается на официальном сайте МЖД.
Данные станции войдут в состав четвертого маршрута МЖД «Апрелевка – Железнодорожный».
На станциях Новогиреево и Кусково уже проведен демонтаж старых платформ, построено по одной новой платформе с навесами на всю длину, брусчаткой и тактильной плиткой. Идет строительство вторых платформ. Кроме того, на станции Новогиреево завершается строительство выходов на новую платформу из подземного перехода.
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