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Город (Москва и область)     27.02.2020 16:39

На станциях Новогиреево и Кусково построят новые платформы для МЦД-4

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Теги:  МЦД  МЦД-4  строительство 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – В рамках реализации проекта Московских центральных диаметров на станциях Новогиреево и Кусково построят новые платформы, сообщается на официальном сайте МЖД.

Данные станции войдут в состав четвертого маршрута МЖД «Апрелевка – Железнодорожный».

На станциях Новогиреево и Кусково уже проведен демонтаж старых платформ, построено по одной новой платформе с навесами на всю длину, брусчаткой и тактильной плиткой. Идет строительство вторых платформ. Кроме того, на станции Новогиреево завершается строительство выходов на новую платформу из подземного перехода.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-4  строительство 

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