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Город (Москва и область)     03.03.2021 09:56

На строительных площадках Москвы не хватает 20 тысяч рабочих — власти

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Теги:  строительство  рабочие  дефицит  Рафик Загрутдинов 

3 марта. Mossovetinfo.ru – На строительных площадках Москвы не хватает порядка 20 тысяч рабочих, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По словам Загрутдинова, на сегодняшний день на стройках, проводимых департаментом в Москве, работает порядка 45 – 47 тысяч человек. Однако, исходя из тех задач, которые поставил перед строителями мэр Москвы Сергей Собянин, Стройкомплексу не хватает еще порядка 20 тысяч человек. В частности, для реализации программы реновации, необходимо привлечь 8 тысяч отделочников.

В качестве причины нехватки рабочих Загрутдинов назвал пандемию коронавируса, а также ускорение работ на некоторых московских стройках. В тоже время, из-за дефицита рабочих, сроки сдачи некоторых объектов пришлось сдвинуть на более поздний срок. В частности, это коснулось ряда домов, построенных по программе реновации жилья.

Глава департамента строительства рассказал, что для того, чтобы ликвидировать дефицит рабочих на московских стройках, предпринят ряд мер, как на региональном, так и на федеральном уровне.

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Теги: 
строительство  рабочие  дефицит  Рафик Загрутдинов 

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